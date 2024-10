Microsoft Edge soll unter DMA fallen

Mehrere Browser-Konkurrenten haben die EU dazu aufgefordert, Microsoft Edge als sogenannten Gatekeeper-Dienst im Rahmen des Digital Markets Act (DMA) einzustufen, wodurch der Microsoft-Browser einer strengeren Kontrolle unterliegen würde. Als der DMA eingeführt wurde, hatte die EU mehrere Firmen und ihre Produkte als Gatekeeper eingestuft. Diese mussten anschliessend Massnahmen ergreifen , damit Wettbewerber nicht benachteiligt werden. Der Edge Browser steht jedoch nicht auf der Liste. Im Februar 2024 entschied die EU, dass Edge aufgrund eines zu geringen Marktanteils zu unbedeutend sei. Daraufhin kündigten die Macher des Opera-Browsers im Juli 2024 an, den Europäischen Gerichtshof anzurufen und diese Entscheidung anzufechten.Jetzt schrieben Vivaldi, Waterfox, Wavebox und die Open Web Advocacy gemeinsam einen Brief an die EU-Kommission und fordern diese ebenfalls dazu auf, ihre Entscheidung zu revidieren und Edge auf die Gatekeeper-Liste zu setzen, wie "The Register" schreibt . Das Medium zitiert aus dem Brief: "Die Kommission hat beschlossen, die DMA nicht auf Microsoft Edge anzuwenden, was dazu führt, dass unfaire Praktiken im Windows-Ökosystem in Bezug auf Edge fortbestehen können, ohne dass die Auswahlmöglichkeiten, die es auf mobilen Geräten gibt, beeinträchtigt werden." Sie fordern das Wiedereinführen des Browserauswahl-Bildschirms, wie es ihn früher unter Windows gab und wie ihn Google für Android einführen musste. (cma)