Microsoft behebt Zero-Leck in Edge

Vor einigen Tagen veröffentlichte Google ein Chrome-Update, das neben neuen Features auch Patches für insgesamt 38 Schwachstellen umfasste ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Eine davon wurde bereits aktiv ausgenutzt. Jetzt legt auch Microsoft ein Update für seinen Chromium-basierten Browser Edge vor, das die riskante Schwachstelle CVE-2024-7971 eliminiert sowie fünf weitere Sicherheitslücken behebt. Zunächst bot Microsoft das Update für Edge für Windows an (Version 128.0.2739.42), etwas später auch für MacOS und Linux.Auf einigen ihrer PCs, so berichtet die Redaktion von "Heise.de", sei das Edge-Update nicht automatisch erfolgt und auch nicht via Windows Update verfügbar gewesen. Stattdessen mussten die betroffenen User manuell direkt im Browser updaten, über die Menüoption Hilfe und Feedback/Infos zu Microsoft Edge. Es empfiehlt sich, die gepatchte Version schnellstmöglich aufzuspielen, da wie schon erwähnt Cyberkriminelle die riskanteste Schwachstelle bereits missbrauchen. (ubi)