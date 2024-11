Google Docs bekommt Bildgenerierung via KI

Google arbeitet weiter an der Integration der Gemini-KI in seine Workspace-Anwendungen. Nachdem Google unlängst die KI-Bildgenerierung in Slides integriert hat, ist jetzt die Textbearbeitung Docs an der Reihe. Wie der Internetkonzern via Blog Post informiert, steht die Bildgenerierung via Künstlicher Intelligenz nun auch in Docs zur Verfügung, wobei das jüngste Bilderstellungsmodell mit der Bezeichnung Imagen 3 zum Einsatz kommt.Die Bildgenerierung erfolgt wie gehabt per Texteingabe, wobei man neben dem Sujet auch Angaben zum Seitenverhältnis oder dem Stil machen kann. Hier stehen Optionen wie Fotografie oder Wasserfarbe zur Auswahl. Google verspricht, die Funktion ermögliche nun jedermann, visuell ansprechende Inhalte zu erstellen, unabhängig von seinen künstlerischen Fähigkeiten.Die KI-Bildererstellung steht allen Workspace-Kunden mit einem Gemini-Business-, Enterprise- oder Education-Add-on zur Verfügung, ebenso wie den Abonnenten von Google One AI Premium. Wer sich für den Release-Track "schnelle Veröffentlichung" entschieden hat, bekommt die neue Funktion im Verlauf der zweiten Novemberhälfte. Google hat den Rollout hier am 15. November gestartet. Wer den Standard-Track gewählt hat, bekommt die Funkion in der zweiten Dezemberhälfte. (rd)