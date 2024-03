Google Workspace unterstützt Migration verschlüsselter Mails

Administratoren von Google Workspace sind ab sofort in der Lage, verschlüsselte E-Mails von Drittanbieter-Diensten zu migrieren. Wie Google in einem Blog-Beitrag ankündigt , können damit verschlüsselte Mails aus Microsoft 365, Microsoft Exchange oder Virtu in die Client-seitige Verschlüsselung von Google Mail im S/MIME-Format migriert werden. Workspace-Kunden sollen so im Bulk-Verfahren auch grössere Mail-Volumen als S/MIME-Nachrichten importieren können, ohne damit gegen den Datenschutz oder die Compliance zu verstossen. Dazu soll der Bulk-Import von beliebigen Plain-Text-Archiven in Gmail als S/MIME-Nachrichten unterstützt werden. Für Virtu-Kunden steht ausserdem ein Migrations-Utiltiy zur Verfügung, mit dem sich ihre Plain-Text-Archive aus Vault oder Takeout verschlüsseln und als S/MIME-Nachrichten importieren lassen.Im Web wie auch auf der Android-Plattform steht das neue Feature per sofort zur Verfügung, während der Rollout für iOS gerade angelaufen ist und noch über die kommenden zwei Wochen andauern kann. (rd)