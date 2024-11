Microsoft liefert Details zu System Center 2025

Windows Server 2025 und System Server 2025 sind seit Kurzem allgemein verfügbar ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Während eine Hauptneuerung von Windows Server 2025 ein regelrechter I/O-Performance-Boost ist, gab es zu System Center 2025 zunächst wenig Informationen. Jetzt liefert Microsoft Details zur neuen Version der Systemmanagement-Plattform.Besonderes Augenmerk legte der Hersteller bei System Center 2025 auf die Sicherheit. Der Virtual Machine Manager (SCVMM) arbeitet nun mit TLS 1.3 statt CredSSP und NTLM. Alle von VMM generierten virtuellen Maschinen entsprechen der Generation 2, die im Gegensatz zur Generation 1 (BIOS-basiert) UEFI-Firmware-basiert arbeitet.Die SC-2025-Komponenten Data Protection Manager (SCDPM) und System Center Orchestrator (SCO) unterstützen neu OLE DB in Version 19 . Der neueste OLE-DB-Treiber für SQL Server behebt zudem die RCE-Sicherheitslücke CVE-2024-37334. Weitere Security-Verbesserungen sind unter anderem die sichere Speicherung von Passphrases in Azure Key Vault, Support für VMware virtual TPM sowie Unterstützung von .NET 8 LTSC.Die Kombination von Windows Server und System Center 2025 preist Microsoft wie folgt an: "Durch die gleichzeitige Bereitstellung von System Center 2025 (SCVMM, SCDPM, SCOM, SCSM & SCO) mit Windows Server 2025 erhalten Sie vom ersten Tag an eine umfassende Verwaltung für die neueste Windows Server-Version, so dass Sie Upgrades planen und die neuen Funktionen zur Optimierung der Infrastruktur und virtualisierter softwaredefinierter Rechenzentren optimal nutzen können." (ubi)