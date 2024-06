Mehrere VMs auf einer GPU mit Windows Server 2025

Die kommende Windows-Server-Version 2025 ist momentan als Vorschau verfügbar ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Darüber hinaus informiert Microsoft immer wieder über neue Features, die Einzug in die nächste Windows-Server-Generation halten sollen. Dazu gehört etwa die Möglichkeit, Updates und Patches im laufenden Betrieb einzuspielen. Nun hat der Hersteller in einem Techcommunity-Blogpost wieder eine Neuerung präsentiert: Mit Windows Server 2025 lassen sich mehrere virtuelle Maschinen auf einer GPU betreiben. Das Feature nennt sich GPU Partitioning (GPU-P).Im Blogpost heisst es: "GPU Partitioning ist eine leistungsstarke neue Funktion, die wir mit Windows Server 2025 hinzufügen. GPU-P ermöglicht es Kunden, einen unterstützten Grafikprozessor zu partitionieren und diese Partitionen verschiedenen VMs in einem Failover-Cluster zuzuweisen. Dies bedeutet, dass sich mehrere VMs einen einzigen physischen Grafikprozessor teilen können, wobei jede VM einen isolierten Teil der Fähigkeiten des physischen Grafikprozessors erhält."Weiter merkt Microsoft an, dass mit GPU-P laufende VMs sich auch für die Live-Migration eignen: "Live-Migration für GPU-P ermöglicht es Kunden, geschäftskritische Workloads über ihre Flotte hinweg zu verteilen und Hardware-Wartung und Software-Upgrades durchzuführen, ohne ihre VMs anzuhalten." (ubi)