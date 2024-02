Doch kein Sudo für Windows Server

Kürzlich wurde bekannt, dass in einer Preview von Windows Server 2025 Hinweise auf den Sudo-Befehl aufgetaucht sind ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Sudo wird aber doch nicht in Windows Server integriert werden, wie Microsoft nun betont: "Die Einstellung für die Aktivierung von Sudo wird möglicherweise fälschlicherweise bei Windows Server Insider Preview Builds angezeigt – diese Funktion wird auf Windows Server nicht zur Verfügung stehen und die Einstellung wird in einer zukünftigen Server Insider Preview Builds deaktiviert."Im Insider Build 26052 des Windows-11-Clients dagegen ist Sudo offiziell enthalten, aber per Default deaktiviert. Der Befehl lässt sich in den Einstellungen für Entwickler aktivieren und wahlweise auf drei Arten nutzen: in einem neuen Fenster, ohne Input oder normal inline. Ein Blogpost liefert weitere, detaillierte Angaben zu Sudo für Windows 11. (ubi)