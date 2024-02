Sudo hält womöglich Einzug in Windows

Microsoft ist daran, einen von Linux und MacOS her wohlbekannten Befehl in Windows einzuführen: Sudo (kurz für "substitute User, do") erlaubt es, Prozesse wie die Installation oder Deinstallation von Apps oder die Änderung von Einstellungen mit erhöhten Berechtigungen, das heisst ohne explizite Anmeldung bei einem von Haus aus berechtigten Konto, zu starten.Offiziell hat Microsoft den Einzug von Sudo in Windows noch nicht bestätigt. Der Befehl ist aber offenbar bereits in einer Preview von Windows Server 2025 enthalten und soll auch in die Client-Versionen von Windows 11 integriert werden. X-User Xeno merkt in einem Post an , dass die Einstellungen der Preview LXP 26024 einen Eintrag namens SystemSettings_Developer_Mode_Setting_Sudo enthalten.Es scheint also erforderlich, dass der Entwicklermodus aktiviert sein muss, um Sudo zu nutzen. Es erscheint dann zunächst ein Prompt, der darauf hinweist, dass der Gebrauch von Sudo mit Risiken verbunden ist. Der Befehl lässt sich sodann in verschiedenen Varianten konfigurieren, zum Beispiel "in a new window", "with input disabled" oder "inline" zur Ausführung im gleichen Fenster. (ubi)