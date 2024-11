Windows Server 2025 und System Center 2025 allgemein verfügbar

Microsoft hat die allgemeine Verfügbarkeit (GA) von Windows Server 2025 angekündigt, des neuesten LTSC-Release von Windows Server. Auf der Ankündigungs- und Status-Seite schreibt der Hersteller: "Windows Server 2025 bietet Sicherheitsverbesserungen und neue Hybrid-Cloud-Funktionen in einer hochleistungsfähigen, KI-fähigen Plattform" und schildert drei kleine Probleme – zum Beispiel können bei der Installation ab CD oder USB-Datenträger einige Texte auf Englisch statt der Zielsprache erscheinen, und auf Systemen mit vielen Cores könnte Windows Server 2025 nicht wie erwartet laufen – betroffen sind demnach Systeme mit über 256 logischen Prozessoren.Die "enormen Verbesserungen beim I/O-Durchsatz", messbar via Diskspd, betont Microsoft speziell und hat schon im Juni 2024 in einem eigenen Post darüber aufgeklärt. Weitere Neuerungen sind etwa GPU Partitioning oder Multi-Instance GPU sowie VBS Enclaves. Windows Server 2025 steht zum Kauf oder als 180-Tage-Testversion bereit. Parallel zum neuen Server-Release veröffentlicht Microsoft auch die Managementplattform System Center 2025 . (ubi)