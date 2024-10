Google Messages bald mit eigenen Profilbildern für Kontakte

Google arbeitet an einer neuen Funktion, um die individuelle Anpassung von Kontakten in Google Messages zu vereinfachen. Aktuell erlaubt Messages nicht, die Kontakte mit einem eigenen Profilbild anzureichern. Stattdessen erscheint einfach das Profilfoto des entsprechenden Google-Kontos.Jetzt wurde in einer Beta von Google Messages für Samsung-Geräte ein neues Feature entdeckt, das anscheinend in Entwicklung ist. Die neue Funktion ermöglicht es, für jeden Kontakt ein nutzerdefiniertes Profilbild festzulegen. Die Betaversion ermöglicht die Wahl zwischen dem Account-Profilbild des Kontakts und einem beliebigen Bild. Dazu tippt man das bestehende Account-Bild an und wählt per Swipe ein lokal gespeichertes Bild. Wünscht man ein ganz neues Bild, steht dafür die Option "Manage in the Contacts app" bereit. Entdeckt und untersucht hat dies alles "Android Authority" . (ubi)