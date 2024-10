Supporter und Sicherheitsspezialisten in der Schweiz gesucht

Der Personaldienstleister Robert Half listet auf, welche IT-Positionen in der Schweiz besonders gesucht sind und mit welchem Gehalt man rechnen kann. Demnach sind besonders Supporter, Sicherheitsspezialisten, ERP-Spezialisten sowie Cloud-Ingenieure gesucht. Am meisten Vakanzen verzeichnen Unternehmen in den Bereichen KI und Automatisierung, IT-Service und Support, IT-Sicherheit sowie IT-Netzwerke.Ausserdem sind nicht nur Unternehmen in der IT-Branche selbst, sondern auch der Bildungssektor, der Handel mit Luxusgütern sowie der Dienstleistungssektor händeringend auf der Suche nach IT-Fachkräften. Abschlüsse und Zertifikate, welche von den Arbeitgebern gerne gesehen sind, umfassen Nachweise bezüglich IT Infrastructure Library (ITIL), Microsoft-Zertifikate, CISSP sowie CISA und CISM.Der Mangel an Personal führt zu guter Bezahlung. Gemäss Robert Half beträgt das Gehalt für einen Helpdesk-Mitarbeitenden je nach Erfahrung zwischen 105'000 und 125'000 Franken. Cloud-Ingenieure dürfen mit einem Gehalt zwischen 105'000 und 144'000 Franken rechnen. Das Salär für Führungskräfte wie CTOs, CIOs oder CSOs reicht sogar bis auf über 200'000 Franken. Die Gehaltsliste kann hier nachgeschaut werden. (dok)