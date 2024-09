Auf dem Arbeitsmarkt gesucht werden SQL- und Python-Kenntnisse

Das vom Berufsverband IEEE herausgegebene Magazin "IEEE Spectrum" hat sein alljährliches Ranking der beliebtesten Programmiersprachen veröffentlicht. Das Ranking präsentiert sich auch dieses Jahr wieder in drei Varianten: Das Spectrum-Ranking wird nach den Profilen der IEEE-Mitglieder gewichtet, während im Trending-Ranking die Sprachen gelistet sind, wie sie dem aktuellen Zeitgeist entsprechen, und ein Jobs-Ranking zeigt, welche Sprachen auf dem Arbeitsmarkt gerade am meisten gefragt sind.Das Spectrum-Ranking wird wie schon in der Vergangenheit angeführt von Python. Die Sprache profitiert aktuell von Einsatzgebieten wie der KI-Modell-Programmierung und auch von der Tatsache, dass sie in vielen Schulen und Universitäten zuoberst auf dem Lernplan steht. Auf den weiteren Rängen folgen Java, Javascript oder C++. Während sich das Trending- kaum vom Spectrum-Ranking unterscheidet (siehe Bildergalerie), wird das Jobs-Ranking von der Datenbank-Abfragsprache SQL angeführt. Auf den nachfolgenden Rängen folgen auch hier Python und Java.Wie die Studienverfasser festhalten, zählt dieses Jahr insbesondere die Sprache Typescript zu den Gewinnern, ein Javascript-Subset, das im Jobs-Ranking vom 11. auf den 4. Platz vorgestossen ist. Ebenfalls Boden gut machen konnte Rust, wobei hier insbesondere Sicherheitsaspekte für die steigende Beleibtheit gesorgt hätten. Umgekehrt hätte aus denselben Gründen C einige Plätze einbüssen müssen.Das Kürzel IEEE steht für Institute of Electrical and Electronics Engineers, ein in über 160 Ländern aktiver Berufsverband von Ingenieuren und Wissenschaftlern aus den Bereichen Elektrotechnik und Informatik mit über 400'000 Mitgliedern. (rd)