Javascript bleibt weiterhin beliebteste Programmiersprache weltweit

25. Oktober 2022 - Das Ranking der beliebtesten Programmiersprachen welweit unterliegt wenig Fluktuation. So bleiben Javascript, Python und Java auch im dritten Quartal 2022 unverändert die beliebtesten Sprachen.

Beim Ranking der beliebtesten Programmiersprachen weltweit hat sich über das letzte Halbjahr nur wenig verändert. Javascript, Python und Java bleiben Spitzenreiter. Zumindest nach den Erhebungen zum dritten Quartal 2022 von "Redmonk", welche wiederum Daten von Github und Stack Overflow kombinieren, um Trends bezüglich der Beliebtheit von Programmiersprachen auszumachen.Eine kleine Veränderung in der Spitzengruppe ist jedoch zu beobachten. Während Platz vier analog zur letzten Erhebung an PHP geht, verdrängt die Programmiersprache C seinen jüngeren Brüder C++ hinter CSS auf Rang 7. Ansonsten sind kaum Veränderungen auszumachen. Dies gilt nicht nur für die Spitzengruppe, sondern für das gesamte Ranking. Neue Sterne am Himmel der Programmiersprachen sind dann auch kaum auszumachen: Einzig und allein die gut fünf Jahre junge Sprache Ballerina sorgt an 87. Stelle für Aufsehen – allerdings nur in beschränktem Ausmass. Das Ranking deutet demnach darauf hin, "dass sich die Innovation in der Branche derzeit auf andere Bereiche als die Programmiersprachen konzentriert und dass wir möglicherweise einen Punkt relativer – wenn auch vorübergehender – Zufriedenheit mit der grossen Vielfalt der für Entwickler verfügbaren Sprachen erreicht haben", wie "Redmonk" per Blog-Beitrag erläutert. (rf)