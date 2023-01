C++ ist Programmiersprache des Jahres 2022

13. Januar 2023 - Im vergangenen Jahr hat sich C++ als beliebteste Programmiersprache erwiesen und verweist dabei den Vorjahressieger Python auf den zweiten Platz.

Mit dem Tiobe-Index werden allmonatlich die beliebtesten Programmiersprachen ermittelt. Mit der Veröffentlichung der Januar-Erhebung haben die Macher nun auch die Programmiersprache des vergangenen Jahres ermittelt. Den grössten Aufstieg in der Rangliste verzeichnete demnach C++ und wurde damit zur beliebtesten Programmiersprache 2022 gekürt.



C++ verzeichnete einen Anstieg von 4,62 Prozent und kam damit vor C (3,82%) und Vorjahressieger Python (2,87%) zu liegen. Als Gründe für die wachsende Beliebtheit von C++ nennen die Studienverfasser die "exzellente Performance" wie auch, dass es sich bei C++ um eine objektorientierte Sprache handelt. Damit sei es möglich, schnell umfassende Software-Systeme zu kreieren, ohne zwingend in einem Wartungs-Alptraum zu enden. Hinzu komme die kontinuierliche Veröffentlichung neuer Sprachstandards mit interessanten Features.



Was den Januar-Index anbelangt, so wird das Ranking nach wie vor angeführt von Pxthon mit C und C++ auf den Rängen zwei und drei, gefolgt von Java, C# sowie Visual Basic. (rd)