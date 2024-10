Intel und AMD gründen x86 Ecosystem Advisory Group

Intel, AMD und eine Reihe weiterer namhafter Tech-Riesen machen gemeinsame Sache: mit der neu gegründeten x86 Ecosystem Advisory Group will man die Zukunft der x86-Architektur zusammen formen. Es handle sich schliesslich um die verbreitetste Computerarchitektur auf der Welt, wie der Verbund verkündet. Die Mitglieder sind neben Intel und AMD Oracle und Red Hat . Als "Luminaries" (Koryphäen) wurden weiter Linux-Erfinder Linus Torvalds und Epic-Games-CEO Tim Sweeney hinzugezogen.Gemeinsam will man nun neue Wege finden, um das x86-Ökosystems zu erweitern. Die Rede ist von mehr Kompatibilität zwischen verschiedenen Plattformen, der Vereinfachung der Softwareentwicklung und der Schaffung von Raum und Möglichkeiten für weitere Innovation. Obwohl die Architektur rund 40 Jahre alt ist, sei sie relevanter denn je, so die Gruppe: "In der heutigen sich entwickelnden Landschaft, die durch dynamische KI-Workloads, benutzerdefinierte Chiplets und Fortschritte bei 3D-Packaging und Systemarchitekturen gekennzeichnet ist, ist die Bedeutung eines robusten und expandierenden x86-Ökosystems wichtiger denn je."Man sei stolz, gemeinsam mit AMD und den anderen Gründungsmitgliedern zusammenzustehen, gibt Intel-CEO Pat Gelsinger zu Protokoll. Und auch AMD-CEO Lisa Su kommentiert: "Wir freuen uns darauf, die Branche zusammenzubringen, um die Richtung für künftige Architekturverbesserungen vorzugeben und den unglaublichen Erfolg von x86 auf Jahrzehnte hinaus zu verlängern." (win)