Intel ermittelt Ursache für CPU-Probleme

Nachdem im Sommer bekannt wurde, dass Intels Desktop-Prozessoren der 13. und 14. Generation aus unerklärlichen Gründen für Systemabstürze sorgen, meldet Intel nun, den Grund für die Probleme gefunden zu haben. Wie der Konzern in einem Blog-Beitrag schreibt , soll ein sogenannter Clock Tree Circuit im Prozessorkern für das Fehlverhalten verantwortlich sein und zu einem beschleunigten Alterungsprozess unter erhöhter Spannung und Temperatur führen. Betroffen vom Problem sind die i5-, i7- und i9-Prozessoren der 13. und 14. Generation mit einer TPD über 65 Watt. Intel betont derweil, dass keine Mobile-Prozessoren den Fehler aufweisen würden.Intel hat nun ein Microcode-Update mit der Kennung 0x12B veröffentlicht, das via BIOS-Update aktiviert werden muss. Der Microcode wird aktuell an die Motherboard-Hersteller verteilt. Intel arbeitet derzeit mit den BIOS-Herstellern zusammen, um die Einführung der neuen Versionen voranzutreiben. Wie es heisst, kann dieser Prozess mehrere Wochen dauern.Ob man über eine aktuelle BIOS-Version verfügt, lässt sich via Intels Produkt-Kompatibilitäts-Site prüfen . Ausserdem wichtig: Ein BIOS-Update nützt nichts, wenn der Prozessor bereits Schaden genommen hat. Hier hilft nur ein Austausch und die Hoffnung, dass seitens der Lieferanten kulant verfahren wird. (rd)