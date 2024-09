Intel: Künftige Prozessoren sind stabil

Gewisse Intel-Prozessoren der 13. und 14. Generation leiden an Stabilitätsproblemen und daraus entstehenden Hardwaredefekten ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Jetzt bekräftigt der Hersteller in einem Blogpost , dass kommende Prozessorgenerationen nicht mehr unter dem Vmin-Shift genannten Problem leiden werden: "Intel bestätigt, dass seine nächste Generation von Prozessoren mit den Codenamen Arrow Lake und Lunar Lake aufgrund der neuen Architekturen, die beide Produktfamilien antreiben, nicht vom Vmin-Shift-Instabilitätsproblem betroffen sind. Intel wird sicherstellen, dass zukünftige Produktfamilien auch gegen das Vmin Shift Instabilitätsproblem geschützt sind."Ausserdem enthält der Beitrag eine Liste der aktuell verfügbaren nicht betroffenen Prozessoren: Core-Desktop- und mobile Prozessoren der 12. Generation, Core 13. und 14. Generation i5 (Nicht-K) & i3 Desktop-Prozessoren, mobile Prozessoren der 13. und 14. Generation inklusive HX, Xeon-Prozessoren sowie Core-Ultra-Prozessoren (Serie 1) leiden nicht am Vmin-Shift-Problem. Intel empfiehlt zudem generell die Verwendung des neuesten BIOS und der Standard-Settings-Empfehlungen für den Desktop-Core-Prozessor der 13. und 14. Generation. (ubi)