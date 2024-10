iWay gewinnt SIQT-Test der Schweizer Internetanbieter

Das Schweizer Institut für Qualitätstests (SIQT) hat erneut die hiesigen Internetanbieter unter die Lupe genommen und nach vier Test-Kriterien bewertet. Untersucht wurden die Tarife (50% des Ergebnisses), die Angebotsbreite (20%), Transparenz und Komfort (20%) sowie der Kundendienst (10%).Als Gesamtgewinner des Tests geht iWay aus dem Test hervor. Der Anbieter landet mit einer Note von 5,5 auf dem ersten Platz. Salt und Sunrise erreichen mit den Noten 5,3 und 5,2 auf den Plätzen 2 und 3. Dahinter folgen in dieser Reihenfolge Green Teleboy , M-Budget, Yallo Wingo , Quickline, Swisscom und Talktalk . Die zwei letztgenannten als einzige mit Ergebnissen unter der Note 5.Zu den Tarifangeboten und Zusatzpaketen gibt es laut dem SIQT kaum etwas zu beanstanden, die meisten Anbieter haben mittlerweile Angebote über 10Gbit/s im Portfolio. Bei den Tarifen (verglichen wurden je fünf Angebote zwischen 50 und 10'000 Mbit/s) sind hingegen riesige Unterschiede zu beobachten: Ein Anschluss mit 100 Mbit/s liegt (inkl. Einrichtungskosten) zwischen 36 und 61 Franken monatlich.

In der Kategorie Transparenz und Komfort gab es wiederum wenig zu beanstanden – bei den meisten Anbietern waren neben Preisen und Leistungen auch weitere Informationen zu den Angeboten einfach auffindbar. Optimierungspotenzial sehen die Tester nur vereinzelt bei der Sichtbarkeit von einmaligen Kosten wie Bereitstellungsentgelten, sowie bei Informationen zu Uploadgeschwindigkeiten. Ähnliches gilt beim Kundendienst: Die meisten Hotlines erwiesen sich als "ebenso freundlich wie kompetent", in einigen Fällen hätten die Antworten jedoch umfangreicher ausfallen können.Die Top 3 nach Kategorien sind oben in der Bildergalerie einzusehen. (win)