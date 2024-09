AWS Summit Zürich 2024: AWS investiert weiter in die Schweiz

Die offensichtlich wichtigste Schlagrichtung für AWS zeichnete sich sowohl bei den zahlreichen geladenen Ausstellern sowie bei Aussagen von Sprechern auf den Bühnen deutlich ab: Generative KI und die Datenbasis, die den KI-Modellen zugrunde liegen, sind im Jahr 2024 auch bei AWS 2024 der klare Darling.

Und man plant laut Keller, weiter fleissig Geld in den Schweizer Markt zu stecken: Bis 2036 will Amazon 5,9 Milliarden Franken in der Schweiz investiert haben – in Rechenzentren, Aus- und Weiterbildung sowie in die Entwicklung des Geschäfts mit seinen Partnern.

Chris Keller, Managing Director Central Europe von AWS , eröffnete die bis zum letzten Platz gefüllte Keynote zum Start des Anlasses und präsentierte das beachtliche Wachstum, das AWS seit seinem Start in der Schweiz 2016 hinlegte. Man zählt mittlerweile mehr als 10'000 Kunden und 187 Partner. Und die Zahl der Cloud-Services, die in der Schweiz verfügbar sind, liegt mittlerweile bei 151, total sind es rund 200, die AWS weltweit anbietet.Und man plant laut Keller, weiter fleissig Geld in den Schweizer Markt zu stecken: Bis 2036 will Amazon 5,9 Milliarden Franken in der Schweiz investiert haben – in Rechenzentren, Aus- und Weiterbildung sowie in die Entwicklung des Geschäfts mit seinen Partnern.

Der zweite Sprecher des Tages war ein internationaler Gast: Kevin Miller, seines Zeichens Vice President Global Data Center Organization bei AWS , betrat die Bühne nach Keller. Thematisch fokussierte Miller klar auf das erwähnte Kernthema: Daten und GenAI standen im Zentrum seines Vortrags. "Der Schlüssel zum Erfolg sind Daten", stellte Miller klar. "Und wir bieten gänzlich neue Möglichkeiten, mit Daten zu arbeiten."2023 bezeichnete er als einen wichtigen Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit – das Jahr, in dem GenAI die Welt eroberte. Den Zeitpunkt stellte er euphorisch auf eine Stufe mit einigen Entwicklungen, welche die Menschheit tatsächlich nachhaltig veränderten – die industrielle Revolution, die Erfindung des Transistors Mitte des 20. Jahrhunderts oder der Siegeszug des Internets, der seinen Anfang in den 80ern nahm.Ob GenAI die Welt gleichermassen verändern wird wie die genannten Entwicklungen, wird nur die Zeit zeigen müssen. Bis dahin will AWS seinen Kunden aber die passenden Tools an die Hand geben, um die Welle richtig reiten zu können. Beispielhaft holte Miller dafür Archana Jain, CTO der Zürich Insurance Group, sowie Chris Hansen, Chief Corporate Development Officer bei Clariant, auf die Bühne, die über den Einsatz von GenAI und die damit verbundenen grossen Effizienzsteigerungen sowie die schnellen Adoption in ihren Unternehmen berichteten.