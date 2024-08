Neue Playstation 5 Pro soll noch im September vorgestellt werden

Gerüchte über eine aktualisierte Playstation-5-Konsole gibt es seit mittlerweile über einem Jahr. Wie jetzt "Neowin" meldet , deuten Hinweise eines bekannte Leakers darauf hin, dass Sony bereits schon im September eine neue Konsole ankündigen wird, die den Namen Playstation 5 Pro tragen soll.Gemäss den Informationen und einer Design-Skizze von Billbil-Kun, die auf der französischen Website Dealabs veröffentlicht wurden, entspricht das Design der kommenden Konsole in etwa jenem der PS5. Die Farbe soll weiss sein und auch zwei USB-C-Anschlüsse sowie ein Power-Button sollen auf der Front vorhanden sein. Weiter heisst es, es sei noch unklar, ob von der Playstation 5 Pro eine separate Version mit einem Disc-Laufwerk veröffentlicht werde.Während im jüngsten Leak keine Angaben zu Hardware-Spezifikationen gemacht wurden, hiess es in einem früheren Leak, die kommende Pro-Version soll fast 50 Prozent leistungsfähiger sein, was primär durch eine performantere GPU erzielt werde. Die Rede war von über 33 Teraflops gegenüber den gut 10,2 Teraflops des aktuellen Modells. (rd)