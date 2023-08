Playstation Plus erhöht die Preise kräftig

(Quelle: Sony)

31. August 2023 - Playstation Plus erhöht die Preise für die Online-Abos deutlich. Schweizer Kunden werden noch tiefer in die Tasche greifen müssen.

Der Online- und Streaming-Dienst von Playstation passt die Preise nach oben an. Wie Sony in einem Blog-Post schreibt , werden die Preise ab dem 6. Dezember 2023 gültig, bestehende Abos werden ab der kommenden Verlängerung auf den neuen Preis angepasst. Das Playstation Plus Essential Abo kostet dann neu 71,99 Euro, das Extra Abo 125,99 Euro und das Premium Abo 151,99 Euro; die Preise beziehen sich auf eine 12-monatige Mitgliedschaft. Damit steigen die Preise um rund 20 Prozent, ohne dass dieser Schritt von Sony genau begründet wird. Auf dem Blog heisst es lediglich, diese Anpassung sei notwendig, um "weiterhin hochwertige Spiele und wertvolle Vorteile für unser Playstation-Plus-Abo anbieten zu können." Die Leistungen der Abos bleiben indes unverändert.Genaue Schweizer Preise hat das Unternehmen noch nicht kommuniziert, allerdings liegen diese bereits heute trotz sehr tiefem Euro-Kurs höher als die vergleichbaren Preise in Europa. Wird der Preis auch in der Schweiz um rund 20 Prozent erhöht, so würde das Essential Abo 83.90 Franken (bisher: Fr. 69.90), das Extra Abo 139.90 Franken (bisher: Fr. 116.90) und das Premium Abo 167.90 (bisher: Fr. 139.90) kosten. Sony schreibt, dass die aktuellen Abonnenten per Mail über die Änderungen informiert werden und weitere Details auf der Website publiziert werden. Einen näheren Zeitraum nennt das Unternehmen nicht. (adk)