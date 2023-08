Playstation Portal kommt für 220 Euro in den Handel

(Quelle: Sony)

24. August 2023 - Die mobile Konsole Playstation Portal Remote Player wird noch in diesem Jahr zu einem Preis von rund 210 Franken in den Handel kommen. Es handelt sich beim Handheld jedoch lediglich um einen verlängerten Arm der stationären Konsole und nicht wirklich um eine mobile Konsole.

Sony hat angekündigt, dass der Playstation Portal Remote Player – so der vollständige Name – noch in diesem Jahr für 219.99 Euro, umgerechnet derzeit rund 210 Franken, in den Handel kommen soll. Dies schreibt Sony in seinem Blog. Die tragbare Konsole ist ausschliesslich für den Gebrauch zu Hause konzipiert. Sie funktioniert nämlich nicht eigenständig, sondern streamt per WLAN Spiele von der Playstation 5. Auf dem acht Zoll grossen Screen des Handhelds werden diese mit einer Auflösung von 1080p bei 60 fps wiedergegeben. Auch das haptische Feedback sowie die adaptiven Trigger des Dualsense Controllers werden vom Portal Remote Player unterstützt. Ferner ist auch ein 3,5-mm-Anschluss für die Verwendung eines Headsets vorhanden.Sony adressiert mit der mobilen Konsole Kunden, die sich den Fernseher im Haushalt mit anderen Personen teilen müssen und dank des Remote Players unabhängig jederzeit gamen wollen. Die Spiele müssen jedoch zwingend auf der stationären Konsole installiert sein. VR2-Spiele, für die das Headset erforderlich ist sowie Spiele, die über das Cloud-Streaming von Playstation Plus Premium gestreamt werden, werden nicht unterstützt. Sony hat das genaue Launch-Datum sowie den Vorbestellstart noch nicht kommuniziert. (adk)