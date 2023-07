Playstation 5 wird erstmals mit Rabatt verkauft

(Quelle: Sony)

25. Juli 2023 - Zum ersten Mal seit Erscheinen kann man in der Schweiz eine Playstation 5 mit Rabatt kaufen. Je nach Händler kostet die Konsole 429 oder 449 anstatt 499 Franken.

In den ersten gut zwei Jahren nach Erscheinen im Spätherbst 2020 war die Playstation 5 ein rares Gut. Es gab kaum einen Händler, der die Spielkonsole an Lager führte, auf Plattformen wie Ricardo.ch wurden Preise erzielt, die weit über dem offiziellen UVP lagen, und manch ein Hobbyhändler verdiente sich mit dem Verkauf seiner ergatterten Playstation 5 eine goldene Nase. Damit ist allerdings seit einigen Monaten Schluss, die Konsole ist allgemein recht gut verfügbar, und nun hat Sony tatsächlich erstmals eine Rabattaktion für die Playstation 5 in der Schweiz angekündigt.Wie der Konzern schreibt, ist die Konsole vom 25. Juli bis zum 7. August vergünstigt zu haben, zumindest so lange der Vorrat reicht. Eine offizielle Preisvorgabe macht Sony nicht, sondern schreibt , dass die reduzierten Preise durch die teilnehmenden Handelspartner bestimmt werden. Im Falle von Digitec Interdiscount , Melectronics und Fnac bedeutet das, dass man eine Playstation 5 mit Laufwerk für 449 statt 499 Franken bekommt. Microspot .ch, Fust sowie WOG.ch verkaufen die Konsole gar für 429 Franken. (mw)