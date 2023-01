Sony lanciert neuen Playstation Controller - für über 200 Franken

(Quelle: Playstation.com)

27. Januar 2023 - Sony hat den Dualsense Edge Wireless Controller für die Playstation 5 angekündigt. Dieser ist ab Februar erhältlich und kostet weit über 200 Franken.

Sony hat den Dualsense Edge Wireless Controller für die Playstation 5 lanciert. Dabei handelt es sich um ein Steuergerät für die Spielkonsole, das personalisiert werden kann. Zu den Anpassungsmöglichkeiten gehören austauschbare Stickkappen und Rücktasten oder Feststellschieber L2/R2. Ebenfalls ist es möglich, die Tastenbelegung anzupassen, genauso wie die Feinabstimmung der Stickempfindlichkeit sowie der Stick- und Trigger-Deadzones definiert werden kann. Zudem gibt es eine Benutzeroberfläche auf dem Controller, um benutzerdefinierte Profile nahtlos zu erstellen und zwischen ihnen zu wechseln. Ebenfalls zu erwähnen ist das 2,8 Meter lange, geflochtene USB-Kabel zum Aufladen des Controllers und ein Steckergehäuse, um das Kabel am Controller zu verriegeln. Zum Lieferumfang gehört auch eine Schutztasche zur Aufbewahrung des Controllers und seiner Komponenten.Ganz günstig ist der Spass allerdings nicht. Sony ruft für den Controller, der vorerst in den USA, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und im Vereinigten Königreich bestellt werden kann, einen Preis von sage und schreibe 239.99 Euro auf. Bis zum 22. Februar ist das Gerät nur direkt bei Sony erhältlich. Ab dem 23. Februar soll es dann auch bei Händlern in den Verkauf kommen. Zum Starttermin in der Schweiz ist nichts bekannt. (mw)