Design und Spezifikationen der Playstation VR2

(Quelle: Sony)

23. Februar 2022 - Die neue VR-Brille für die Playstation von Sony wird vermutlich noch dieses Jahr auf den Markt kommen. Nun hat das Unternehmen das Design und die Spezifikationen bekanntgegeben.

Sony hat Details und das Design des kommenden VR-Headsets Playstation VR2 vorgestellt. Das Design des neuen Headsets soll einer Kugel nachempfunden sein und damit die Rundumsicht repräsentieren, in die Spieler in der VR-Welt eintauchen können, wie Sony schreibt. Und natürlich orientiert sich das Gerät am Design der aktuellen Playstation 5 mit runden Formen und schwarz-weisser Farbgebung. Auch wird die VR2-Brille neue Möglichkeiten für die Feinjustierung bereithalten, besonders die Möglichkeit, den Augenabstand zu verstellen, wird hier hervorgehoben.Eine weitere spannende Neuerung ist eine integrierte Lüftung, die sich die Entwickler von der Playstation selbst abgeschaut haben: Diese soll den Luftfluss innerhalb des Headsets hoch halten und damit gewährleisten, dass die Linsen nicht anlaufen und unter der Brille weniger geschwitzt werden muss.

Die technischen Details zur Brille hatte Sony bereits Anfang Januar bekanntgegeben. Die Brille soll 4K-HDR-Auflösung (OLED, 2000 x 2040 pro Auge) mit einem Field of View über 110 Grad und einer Refresh Rate von 90 Hz bieten. Das System funktioniert nach wie vor per Inside-out-Tracking, es sind also keine externen Stationen für die Erfassung der Position von Headset und Controllern notwendig. In Sachen Sensorik rüstet man ebenfalls auf – die VR2 soll über Augen-Tracking und 3D-Audio verfügen. Besonders das Augen-Tracking soll gar für neue Steuerungsmechanismen sorgen, als sie bisher üblich waren. Weiter gibt das neue Headset über einen Vibrationsmotor Feedback, das zusammen mit dem 3D-Audiokonzept für besonders tiefe Immersion sorgen soll.Da nach wie vor weder mögliche Preise noch ein Release-Datum genannt wurden, liegt die Vermutung nahe, dass Sony die VR2 wie schon den Vorgänger in der Vorweihnachtszeit auf den Markt werfen wird. (win)