Apples VR-Headset soll Ende 2022 für 3000 Dollar im Regal stehen

(Quelle: Ian Zelbo)

22. Februar 2022 - Das VR-Headset von Apple wird mit 3000 Dollar teuer, es richtet sich damit wohl primär an Business-Kunden. Erscheinen soll es noch 2022.

Wie einem Bericht von "Digitimes" (Paywall, via "Macrumors") zu entnehmen ist, geht Apples VR-Headset bereits im laufenden Jahr – genauer im Spätsommer 2022 – in die Massenproduktion und soll damit gar noch in diesem Jahr erscheinen. Jüngst hiess es gerüchteweise, dass die Produktion wohl erst für einen Launch 2023 reichen wird ("Swiss IT Magazine" berichtete ), dem Bericht zufolge soll Apple jedoch bereits ein Nachfolgemodell planen, das dann 2023 erscheinen soll. Dieses soll leichter werden und über einen verbesserten Akku verfügen. Auch soll es billiger sein als das erste Modell, das heutigen Erwartungen zufolge mehr als 3000 US-Dollar kosten wird. Entsprechend ist davon auszugehen, dass sich Apple mit dem ersten VR-Headset tatsächlich vollumfänglich an Business-Kunden richtet. Parallel zum VR-Headset ist bei Apple dem Bericht zufolge auch eine AR-Brille, die Apple Glasses, in der Entwicklung.Das Bild der VR-Brille von Apple ist kein offizielles Material, sondern ein Render eines möglichen Designs des Designers Ian Zelbo . (win)