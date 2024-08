Sony veröffentlicht Playstation VR2-Adapter für PC

Der von Sony bereits angekündigte Adapter, mit dem Nutzer das Headset VR2 an den PC anschliessen können, ist ab sofort für rund 69 Franken erhältlich. Der Adapter ermöglicht es, über das Headset auf das Spielangebot von Steam zuzugreifen, wo gemäss Sony über Tausend Titel spielbar sind. Um das Headset auf dem PC zu nutzen, wird nebst dem Steam-Konto ein Displayport-Kabel sowie eine leistungsfähige Grafikkarte empfohlen. Zudem müssen Gamer die Playstation VR2-App sowie die SteamVR-App herunterladen.Sony weist darüber hinaus darauf hin, dass das Headset speziell für die PS5 entwickelt wurde und dass darum für das Gamen am PC ein paar Einschränkungen in Kauf genommen werden müssen. Einige Funktionen wie HDR, Headset-Feedback, Eye-Tracking, adaptive Trigger und haptisches Feedback (ausgenommen Vibration) sind beim Einsatz auf dem PC nicht verfügbar. (dok)