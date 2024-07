Microsoft stellt CISPE mit 20 Millionen Euro ruhig

Der gemeinnützige Handelsverband "Cloud Infrastructure Services Providers in Europe" (CISPE) hatte sich im Ende 2022 bei der EU-Kommission über die Vertragspraktiken für Cloud-Dienstleistungen von Microsoft beschwert. Um nun eine drohende Untersuchung der Wettbewerbsbehörden abzuwenden, hat Microsoft 20 Millionen Euro in die Hand genommen und der CISPE zugutekommen lassen, sodass diese ihre Beschwerde bei der Kommission zurückgenommen haben. Dies berichtet "Reuters". Die Transaktion hinterlässt einen Beigeschmack von Korruption, doch die beiden betroffenen Akteure sind frohen Mutes."Diese Vereinbarung wird gleiche Wettbewerbsbedingungen für europäische Anbieter von Cloud-Infrastrukturdiensten und ihre Kunden schaffen", lässt sich etwa CISPE zitieren. Noch blumiger klingt es seitens Microsofts Präsident Brad Smith: "Nachdem wir mehr als ein Jahr lang mit CISPE und seinen europäischen Mitgliedern zusammengearbeitet haben, freue ich mich, dass wir nicht nur ihre Bedenken aus der Vergangenheit ausgeräumt haben, sondern auch gemeinsam einen Weg in die Zukunft gefunden haben, der noch mehr Wettbewerb auf dem Cloud-Computing-Markt in Europa und darüber hinausbringt."