Samsung stellt neue Topgeräte vor

Samsung führt an der Spitze seines Portfolios neue Geräte und Gadgets ein. An der Smartphone-Front bietet Samsung ab sofort das Foldable Galaxy Fold 6 und das Klapphandy Flip 6 an. Beim Foldable, welches bereits in der fünften Generation antritt, halten sich die optischen Neuerungen jedoch in Grenzen. Der Hersteller konnte jedoch die Dicke sowie das Gewicht des Geräts leicht minimieren sowie das Scharnier optimieren, so dass der Falz noch weniger spürbar ist. Das Display misst zusammengeklappt 6,3 Zoll und bietet eine beeindruckende Helligkeit von maximal 2600 Nits. Aufgeklappt misst das Display 7,6 Zoll.Als Prozessor kommt der Snapdragon 8 Gen 3 zum Einsatz, derselbe, wie beim Galaxy S24 Ultra. Damit kann das Gerät diverse KI-Anwendungen nutzen wie beispielsweise den Note Assist, welcher Transkribierungen, Übersetzungen oder Zusammenfassungen von Sprachaufnahmen ermöglicht. Darüber hinaus verspricht Samsung hohe Produktivität, indem bis zu drei Fenster gleichzeitig geöffnet sein können. Diese muss man sich jedoch teuer erkaufen, denn Samsung verlangt für das Fold 6 stolze 1829 Franken.Das Galaxy Flip 6 ist optisch vor allem an neuen, hellen Farben sowie den farblichen Ringen rund um die Kamera-Linsen zu erkennen. Apropos Kamera: Im Klapphandy ist nun dasselbe Kamerasystem wie im Galaxy S24 Ultra verbaut. Ein etwas grösserer Akku verbessert die Gerätelaufzeit. Wie beim Foldable sind alle KI-basierten Feateres auch für das Flip 6 per sofort verfügbar. Preis: ab 1149 Franken.