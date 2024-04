Samsung zeigt KI-Features mit App auch auf Drittanbieter-Smartphones

Samsung demonstriert die mit dem Galaxy S24 vorgestellten AI-Features via Web-App auch auf anderen Android- und sogar auf iOS-Geräten. Nutzer können die bereits seit dem vergangenen Jahr verfügbare Try Galaxy-App kostenlos herunterladen. Ab dem Startscreen gelangt man zu den diversen Features, die Samsung unter anderem über Video-Tutorials vorstellt. Allerdings ist es über die App nicht möglich, die KI-Funktionen auf dem eigenen Gerät auszuführen. Folgende Demo-Funktionen sind in der Web-App integriert:• Circle to Search with Google: Durch ein langes Drücken auf die Home-Taste können Nutzerinnen und Nutzer Objekte auf dem Display einkreisen. Danach startet automatisch eine Google-Suche nach dem markierten Objekt, die Informationen wie beispielsweise Shopping-Empfehlungen liefert.• Live Translate: Dieses Feature bietet eine Sprach- und Textübersetzung von Anrufen in Echtzeit.• Note Assist: Das Feature soll die Organisation von Notizen dank AI-generierten Zusammenfassungen und Vorlagen per Knopfdruck erleichtern.• Chat Assist: Bei Nachrichten und in Apps kann der Chat Assist dabei helfen, den richtigen Ton zu treffen. Er erstellt zum Beispiel einen angemessenen Text für Nachrichten an Mitarbeitende oder eine treffende Caption für die sozialen Medien.• Photo Assist: Mithilfe von Tools wie Generative Edit, Erase Reflection und Remaster lassen sich verwackelte Fotos sowie solche mit unerwünschten Motiven oder Reflexionen bearbeiten.• Nightography Zoom: Nutzerinnen und Nutzer können die Nightography-Funktion der Samsung Galaxy S24-Kamera testen, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen scharfe Videos und Fotos ermöglichen soll. (dok)