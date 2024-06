Samsung stellt neue Kamera-Sensoren vor

Der südkoreanische Elektronikriese Samsung will der Smartphone-Fotografie zu neuen Höhenflügen verhelfen und hat zu diesem Zweck eine Serie neuer Kamera-Sensoren vorgestellt. Die drei Sensoren mit den Modellbezeichnungen Isocell HP9, JN5 und GNJ sollen laut Hersteller neue Standards in der mobilen Fotografie setzen.Der Sensor Isocell HP9 verfügt über 200 Millionen 0,56-Mikrometer-Pixel im 1/1,4-Zoll-Format. Dazu verbessert eine proprietäre Mikrolinse die Lichtsammelfähigkeit, was zu einer lebendigeren Farbwiedergabe und einer um 12 Prozent verbesserten Lichtempfindlichkeit führen soll. Generell soll der 200-MP-Sensor bei schlechten Lichtverhältnissen eine Top-Leistung bringen, was der sogenannten Tetrapixel-Technologie geschuldet sei. Der HP9 verfügt zudem über einen 2fach- oder 4fach-Zoom im Sensor, was in Kombination mit einem 3fach-Zoom-Telemodul eine 12-fache Vergrösserung erlaubt.Beim Sensor Isocell GNJ handelt es sich weiter um einen Dual-Pixel-Sensor mit 50 Millionen Mikrometer-Pixeln im 1/1,57-Zoll-Format. Der Sensor soll mit zwei Fotodioden einen schnelleren und präziseren Autofokus ermöglichen und über eine sensorinterne Zoomfunktion für klarere Videoaufnahmen sorgen. Dazu arbeitet der Sensor mit einem verringerten Stromverbrauch.Beim Isocell JN5 kommen 50 Millionen 0,64-Mikrometer-Pixel im 1/2,76-Zoll-Format zum Einsatz. Der Sensor soll auch bei schwierigen Lichtverhältnissen klare Bilder liefern und über erweiterte HDR-Fähigkeiten verfügen. Durch sein kompaktes Format lässt er sich sowohl in Haupt- wie auch in Nebenkameras einsetzen.Wann mit ersten Implementierungen gerechnet werden kann, lässt Samsung offen. Gut möglich, dass bereits die nächste Smartphone-Generation davon profitieren wird, die voraussichtlich im Januar 2025 vorgestellt wird. (rd)