Quest 1 vor Support-Ende

Metas – respektive damals noch Oculus' – erste VR-Brille neigt sich ihrem Support-Ende zu. Wie Meta in einer Mail an die Besitzer einer Quest 1 angekündigt hat, wird es für das Headset ab dem 31. August 2024 keine Bugfixes oder Security Updates mehr geben. Man werde weiterhin neue Apps herunterladen können und auch bereits installierte Apps können weiterverwendet werden, so lange sie von den Entwicklern unterstützt würden. Wenn aber irgendwelche Security-Probleme in Zukunft auftauchen sollten, dann seien die Daten, die direkt auf der Brille gespeichert sind, unter Umständen einem Risiko ausgesetzt, so Meta Die Meldung folgt der Ankündigung von Meta vom Januar 2023, dass man keine neuen Features und auch keine neuen Anwendungen für die Quest 1 im Quest Store mehr veröffentlichen wird. (mw)