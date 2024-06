Schweizer sind mit Handy-Abos mehrheitlich zufrieden

Laut der diesjährigen Handy-Abo-Zufriedenheitsumfrage des Online-Vergleichsdienstes Moneyland.ch sind Herr und Frau Schweizer grundsätzlich mit ihrem Handy-Abo zufrieden. Am Zufriedensten sind sie mit dem mobilen Internet. Hingegen schneiden Roaming und Promotionen beziehungsweise Aktionen am schlechtesten ab. An der repräsentativen Studie beteiligten sich 1500 Personen, die die Anbieter nach Preis-Leistung, Netzqualität, mobiles Internet, Roaming, Kundendienst, Kündigungsfristen, Aktionen und Smartphone-App bewerteten. Die Bewertung erfolgte auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 "überhaupt nicht zufrieden" und 10 "sehr zufrieden" bedeutet.Im Durchschnitt aller Faktoren bewerteten die Befragten Wingo am besten: Der Telko erreicht 8.3 von möglichen 10 Punkten. Darauf folgt Coop Mobile mit 8.1 Punkten sowie Gomo und M-Budget Mobile mit jeweils 8 Punkten (alle mit Note "sehr gut"). Galaxus Mobile landet auf dem fünften Platz mit der Note 7.9. Auf den letzten Rängen landen Sunrise mit 7.1 Punkten, Salt und Yallo mit jeweils 7.4 Punkten ("gut").Die Befragten beurteilen das mobile Internet am besten (8 von 10 Punkten), auch die Netzqualität (7.9 Punkte) sowie die Smartphone-App (7.7 Punkte) schneiden gut ab, gefolgt vom Preis-Leistungs-Verhältnis (7.5 Punkte) und dem Kundendienst (7.4).Hingegen sind Schweizerinnen und Schweizer nicht zufrieden mit Promotionen und Aktionen und dem Roaming. Die Befragten bewerteten dies jeweils mit 7.1 Punkten. Ebenfalls tiefer wird die Kündigungsfrist mit 7.3 bewertet. Wie Moneyland schreibt, werden die Faktoren Promotionen und Aktionen zwar im Durchschnitt schlechter bewertet, doch es gibt grosse Unterschiede bei den verschiedenen Providern. Die besten Noten erhalten Wingo und Gomo (je 8.3 Punkte), gefolgt von Coop Mobile und Galaxus Mobile mit je 7.8 Punkten. Das Schlusslicht bildet Swisscom mit 6.6 Punkten, gefolgt von Sunrise mit 6.7 Punkten sowie Salt mit 7.2 Punkten.Beim Roaming gewinnt die Swisscom-Billigmarke Wingo (7.8 Punkte), gefolgt von Coop Mobile (7.5 Punkte) und Galaxus Mobile (7.4 Punkte). Am unzufriedensten sind die Schweizer mit Gomo (6.3 Punkte), gefolgt von Sunrise und Yallo mit jeweils 6.8 Punkten. Salt erhält 7 Punkte, Swisscom 7.2. "Roaming ist ein Dauerbrenner. Auch in den vergangenen Jahren erhielt das Roaming jeweils unterdurchschnittliche Noten", erklärt Ralf Beyeler, Telekom- und Geld-Experte bei Moneyland.ch . Die kompletten Informationen der Moneyland-Umfrage sind über diesen Link zu finden . (cma)