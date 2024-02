Post Mobile: Warnung vor Roaming-Falle

Unter dem Namen Post Mobile hat die Schweizerische Post auf dem Netz von Salt ein neues Mobilfunkangebot lanciert, das auf den ersten Blick preislich durchaus attraktiv scheint.Telekom-Experte Ralf Beyeler von Moneyland.ch hat das Angebot nun etwas genauer angeschaut und zeigt sich nicht restlos überzeugt. Beyeler stört sich vor allem am Abo mit dem Namenszusatz Europe, bei dem man eigentlich davon ausgehen würde, dass man das Abo in allen EU-Ländern nutzen kann. Bei Post Mobile Europe ist dem aber nicht so, nur gewisse Länder sind inbegriffen. Beyeler sagt dazu: "Es gibt keinen Grund, den Kundinnen und Kunden in Kroatien höhere Preise zu verrechnen als in Spanien." Aufpassen müsse man auch bei den Abos Swiss und World, wo zahlreiche europäische Länder ebenfalls nicht durch die Inklusivleistung abgedeckt werden. Beyeler: "Salt mit ihren Zweit- und Drittmarken ist der einzige Schweizer Anbieter, bei dem so viele EU-Länder nicht zu Europa zählen. Bei der Konkurrenz ist es üblich, dass alle oder fast alle EU-Länder zu Europa gerechnet werden. Hier sind Handy-Abos von Sunrise und Swisscom und ihren Zweit- und Drittmarken wesentlich kundenfreundlicher."Zum Abo Post Mobile Start meint Ralph Beyeler, dass ein Handy-Abo mit unlimitierten Anrufen und 8 Gigabyte Datenvolumen für rund 15 Franken pro Monat (ohne Promo) ein guter Preis sei. "Das Angebot der Salt-Billigmarke Gomo ist allerdings monatlich noch 2 Franken günstiger und enthält zudem eine Flatrate für den Internetzugang in der Schweiz", so Beyeler. Auch die 25 Franken für das Angebot Swiss findet der Experte ein guter Preis. "Allerdings gibt es für nur wenige Franken mehr im Monat Handy-Abos, die statt zwei Gigabyte insgesamt fünf Gigabyte Datenvolumen im Ausland enthalten. Zudem sollten Sie beachten, dass die zwei Gigabyte in manchen EU-Ländern nicht gültig sind." Und er fügt an: "Grundsätzlich dürften viele Kundinnen und Kunden günstiger fahren, wenn Sie ein Abo ohne viel Inklusiv-Roaming abschliessen und für die Ferien jeweils Datenpakete kaufen. Für diese ist Swiss von Post Mobile teurer als einige Handy-Abos der Konkurrenz, die Schweizer Flatrates für unter 20 Franken im Monat anbieten."