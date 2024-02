Post lanciert Handyabo Post Mobile

Neues Mobilfunkangebot von Salt und der Schweizerischen Post: Die beiden Unternehmen haben das Abo Post Mobile lanciert, das in drei Ausprägungen erhältlich ist und Privatkunden adressiert. Post Mobile Start beinhaltet unlimitierte Anrufe in der Schweiz, unlimitierte SMS sowie 8 GB Internet in der Schweiz und kostet monatlich 14.95 Franken. Für 24.95 Franken gibt es Post Mobile Swiss, bei diesem Angebot ist auch das Internet in der Schweiz unlimitiert, dazu gibt es 2 GB Traffic in Europa. Post Mobile Europe kostet 34.95 Franken und beinhaltet unlimitierte Anrufe und SMS auch in Europa sowie 6 GB Internet in Europa. Und beim Angebot Post Mobile World schliesslich ist Internet nicht nur in Europa unlimitiert, sondern auch in der sogenannten Travel-Zone, zu der eine ganze Reihe von Ländern gehören, angefangen bei Argentinien und Australien über Brasilien, China, Indien, Japan, Kanada, Kroatien bis hin zu Thailand, der Türkei oder den USA. Ebenfalls Teil des World-Angebots sind zudem 10 Stunden Anrufe in dieser Travel-Zone.Aktuell werden die Angebot Start, Swiss und Europe mit 5 Franken Rabatt pro Monat angeboten, eine Promo, die bis Ende März läuft, womit die Abos monatlich noch 9.95, 19.95 und 29.95 Franken kosten. Der Rabatt für Neukunden gilt dann lebenslang (bzw. für 24 Monate, wenn auch ein neues Handy zusammen mit dem Abo bezogen wird) Bei Abschlüssen bis 7. März wird zudem die Aktivierungsgebühr erlassen. Abgeschlossen werden können Post-Mobile-Abos entweder online oder in den Post-Filialen. Vertragspartner ist jeweils Salt