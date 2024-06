Moneyland.ch vergleicht Roaming-Tarife

Passend zum bevorstehenden Beginn der Sommerferien hat Moneyland.ch die Roaming-Preise der Schweizer Mobilfunkanbieter unter die Lupe genommen und empfiehlt gleichzeitig: "Kaufen Sie vor den Ferien noch in der Schweiz die passenden Pakete und Optionen". Für die Analyse wurden drei verschiedene Vergleiche getätigt. Der erste beschäftigt sich mit Kunden, die innert eines Jahres viermal in EU-Länder verreisen und dabei 6 Gigabyte Datenvolumen verbrauchen und 120 Minuten telefonieren.Dabei schneidet Swisscom mit 88.60 Franken Roaming-Kosten am günstigsten ab, gefolgt von Swype (87 Franken) und Aldi Suisse (mit Abo 89.60 Franken). Auch bei Wingo und M-Budget Mobile kostet das Roaming unter 100 Franken. Teurer sind mit 139.50 Franken Sunrise sowie dessen Nebenmarken Yallo und Lebara (160 Franken mit Prepaid, 170 mit Abo). Bei andern Marken wie Salt und Mucho Mobile variieren die Preise je nach EU-Land, bei Mucho Mobile zum Beispiel zwischen 82.20 und 229.80 Franken, bei Salt zwischen 133.50 und 367.90 Franken. Post Mobile gehört mit bis zu 336.70 Franken zu den teuersten Anbietern.

Ausserhalb der EU sind die Preise noch höher und unterschiedlicher. So verrechnet der günstigste Anbieter in Kroatien, der Türkei, den USA und Kanada knapp 10 Franken für 1 GB Datenroaming. Der teuerste Anbieter verlangt dafür 50 Franken. In anderen Ländern kann es gar astronomisch teuer werden: Für 1 GB Datenroaming in Vietnam verlangt der günstigste Anbieter unter 10 Franken, der teuerste mit 780 Franken fast 79 Mal soviel. Dabei ist weiter zu beachten, dass die Preisspanne innerhalb eines Anbieters ebenfalls stark variieren kann. Für 1 GB Datenroaming in 14 Reiseländern sind zum Beispiel bei Coop Mobile je nach Land 20 bis 69 Franken fällig.Preissenkungen gegenüber der Feriensaison 2023 sind für die 14 Reiseländer nur bei Coop Mobile, M-Budget Mobile, Sunrise, Swisscom und Wingo zu vermelden. Nur bei Sunrise gab es eine Preiserhöhung, nämlich für Kanada, Kroatien, die Türkei und die USA, wo 1 GB Daten neu 19.80 statt 14.90 Franken kostet. Die grösste Preissenkung betrifft Swisscom: Ab dem 1. Juli 2024 kostet 1 GB Datenroaming in Tunesien und Vietnam dank einem neuen Länderpaket nur noch 9.90 statt 49.90 Franken. Für Kosovo, Thailand und die Türkei hat Swisscom die Preise pro Gigabyte Daten auf 9.90 Franken halbiert. Aber auch bei Sunrise gibt es Preissenkungen, etwa für Kuba, wo 1 GB seit Mai 2024 mit neu 139.90 Franken 72 Prozent weniger als vor einem Jahr kostet.