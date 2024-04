Vergleich zeigt: eSIM massiv günstiger als Roaming

Der Preisvergleichsdienst "Moneyland" hat die Datenpreise von klassischem Roaming bei Reisen in verschiedene Auslandsdestinationen rund um den Globus mit dem Kauf einer lokalen eSIM verglichen . Das Ergebnis ist eindeutig: Eine eSIM ist in sämtlichen Fällen um ein Vielfaches günstiger als das Surfen mit einem Datenpaket via Roaming. Ein Datenvolumen von 5 GB ist per eSIM in Europa zu rund sechs Franken erhältlich, via Roaming sind – je nach Destination und Provider – zwischen 39.90 und 99.90 Franken fällig.Aber auch in entfernten Destinationen ist der Datenkauf per eSIM erstaunlich günstig. In den USA beispielsweise kosten 5 GB nur 4 Franken. Andere Staaten, wie etwa Namibia (27.50 Franken) oder die Dominikanische Republik (18.00 Franken), kosten zwar mehr, sind aber immer noch deutlich günstiger als via Roaming, bei dem der Preis je nach Anbieter für 5 GB bis zu 749 Franken kosten kann oder – im Fall von Namibia – gar kein Roaming und damit kein Internet verfügbar ist.