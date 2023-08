Handy-Abos: Schweizer regen sich über Roaming und Abo-Promotionen auf

3. August 2023 - Schweizer Mobilfunk-Abonnenten ärgern sich am häufigsten aufgrund von Kündigungsfristen, Roaming-Gebühren oder Promotionen für Neukunden. Dennoch schneiden die hiesigen Provider unter dem Strich gut ab.

Schweizer Mobilfunk-Kunden sind mit einer durchschnittlichen Bewertung von 7.8 von maximal 10 Punkten mehrheitlich zufrieden mit ihrem Handy-Abo. Das geht aus einer Umfrage des Online-Vergleichsdienstes Moneyland hervor. Mit 8.2 Punkten am besten schneiden die günstigen Anbieter M-Budget Mobile sowie Wingo ab. Das Schlusslicht mit 7.4 Punkten sind Salt und Sunrise. Unzufriedenheit äussern die Kunden bezüglich Kündigungsfristen, Roaming sowie Promotionen, welche sich ausschliesslich an Neukunden richten. Ralf Beyeler, Telekom-Experte von Moneyland, findet deutliche Worte: "Roaming ist immer noch teuer. Abos mit langen Mindestlaufzeiten sind ebenfalls ein Dauerbrenner. Aus Kundensicht ist erstaunlich, dass die Anbieter nichts gegen die schlechten Bewertungen unternehmen."Punkten können die Provider bei der Gesprächsqualität, den Abrechnungen, dem mobilen Internet sowie der Netzqualität. Hier erzielen alle Anbieter mindestens 8.0 Punkte. Keine nennenswerte Unterschiede bei den Zufriedenheitsnoten bestehen zwischen Frauen und Männern, Stadt- und Landbevölkerung sowie der Deutschschweiz und der Romandie. Leichte Abweichungen gibt es bezüglich des Alters. So bewerten 18- bis 25-Jährige im Schnitt 0.2 Punkte schlechter als die älteren Generationen. Die detaillierte Punkteverteilung kann auf Moneyland eingesehen werden. (adk)