Swisscom streicht Basis-Internetanschluss

Swisscom-Kunden mit geringen Ansprüchen müssen schon bald tiefer in die Tasche greifen. Wie der "Blick" berichtet , plant Swisscom , das Abo "inOne Home Light" für 50 Franken monatlich auszurangieren. Betroffene Kunden würden automatisch dem Abo "Basic Home" zugewiesen werden. Dieses kostet jedoch 59.90 Franken pro Monat. Zwar liegt die maximale Internetgeschwindigkeit mit bis zu 50 Mbit/s deutlich über den 10 Mbit/s des bisherigen Tarifs, dennoch ist dies eine ungewollte Preiserhöhungen für Kunden, die keinen schnellen Internetanschluss benötigen.Der Provider begründet die Änderung mit dem Argument, dass "inOne Home Light" seit der Einführung 2019 ein Nischenprodukt sei und inzwischen nicht mehr ins Portfolio passe. Kunden, die mit dem neuen Tarif nicht einverstanden seien, sollen sich beim Kundendienst melden. Inwiefern man den wechselunwilligen Kunden entgegen kommt, ist nicht näher kommuniziert.Es ist nicht lange her, seit Swisscom trotz dem Versprechen, die Tarife nicht zu erhöhen, die Kosten für einige Kunden dennoch erhöht. Vor knapp zwei Monaten wurde der TV-Tarif für Wenignutzer beinahe verdreifacht ("Swiss IT Magazine" berichtete ), ausserdem müssen Kunden mit mehreren TV-Geräten ebenfalls mehr bezahlen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). (dok)