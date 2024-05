Build: Microsoft stärkt KI-Sicherheit und Compliance

Ein wichtiges Thema, wenn es um KI geht, ist die Sicherheit vor neuartigen Angriffen wie Prompt Injections oder Halluzinationen, also KI-Ergebnisse, die sich nicht mit den genutzten Daten begründen lassen. Dem tritt Microsoft mit einem Safety- und Security-System in Azure AI entgegen, das auf jeder Ebene in den Copilot-Stack integriert ist. KI via Copilot sei damit "Safe and Secure by Default", wie Sarah Bird, Chief Product Officer for Responsible AI bei Microsoft , an der Build 2024 betonte.Das Safety-System, genannt Azure AI Content Safety, liegt einerseits zwischen den User-Prompts und dem KI-Modell und schützt so unter anderem vor Prompt Injections. Auf der anderen Seite überwacht es den Output des KI-Modells, etwa auf Copyright-Verletzungen, schädliche Inhalte oder halluzinierte Ergebnisse. Gegen Prompt Injections kommen sogenannte Prompt Shields zum Einsatz. Halluzinationen werden mithilfe der Groundedness Detection erkannt, bei der geprüft wird, ob die Ergebnisse des KI-Modells tatsächlich den genutzten Daten entsprechen oder frei erfunden sind. Zur Eliminierung anderen unerwünschten Outputs dienen konfigurierbare Content-Filter. Entwickler können damit für jede Kategorie nicht erwünschter Ergebnisse festlegen, ob und inwieweit darauf geprüft werden soll.