FFHS startet mit CAS-Lehrgang für AI Engineering

Die Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) gibt den Start des neuen CAS-Lehrgangs AI Engineering für Software Engineers und Data Scientists bekannt. Das an Applikationsentwickler gerichtete CAS bietet einen praxisorientierten Tiefgang in der Technologie des Retrieval Augmented Generation (RAG) und der angewandten Large Language Models, wie die FFHS schreibt. Dabei gehe man weit über die Themen traditioneller Kurse in generativer Künstlicher Intelligenz oder Machine Learning hinaus, wie Studiengangsleiter MAS Data Science und Web for Business Markus Geuss, ergänzt.Vorausgesetzt wird mehrjährige Berufserfahrung, der CAS-Lehrgang dauert ein Semester. Wie bei der FFHS üblich, wird der Kurs zu 80 Prozent im begleiteten Selbststudium und zu 20 Prozent im Präsenzunterricht in Zürich oder Bern durchgeführt. Anmeldeschluss für den im September startenden Lehrgang ist der 15. Juli, mehr Infos finden sich hier. (win)