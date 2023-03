FFHS startet mit Bug-Bounty-Bildungsprogramm von Gobugfree

(Quelle: FFHS)

15. März 2023 - In Zusammenarbeit mit Gobugfree nimmt die FFHS Fernfachhochschule Schweiz ein Bug-Bounty-Bildungsprogramm ins Angebot. So sollen nicht nur Fachkräfte ausgebildet, sondern auch die Security der Fachhochschule gestärkt werden.

"Unsere Partnerschaft mit Gobugfree ermöglicht unseren Studierenden eine praxisorientierte Qualifikation zum ethischen Hacker", so Tobias Häberlein, Professor für Informatik und Departementsleiter an der FFHS in Zürich. Désirée Guntern Kreuzer, Direktorin Grundbildung, ergänzt: "Mit diesen Qualifikationen und Kompetenzen können sich unsere Absolventen ihre zukünftigen Arbeitgebenden selbst aussuchen, denn Cybersecurity-Spezialisten sind schwer zu finden. Wir wollen dies zusammen mit Gobugfree ändern." (win)