FFHS lanciert Bachelorstudiengang Cyber Security

19. Dezember 2022 - Mit dem Bachelorstudiengang Cyber Security möchte die Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) ab August 2023 Fachkräfte im Bereich Cybersicherheit ausbilden und damit auch einer hohen Nachfrage aus der Privatwirtschaft gerecht werden.

Die Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) nimmt ab August 2023 einen neuen Bachelor in sein Studiengangangebot auf. Der Bachelor Cyber Security setzt sich zum Ziel, Fachkräfte auszubilden, die Unternehmen sicher in die digitale Zukunft führen werden.



Entstanden ist der Bachelorstudiengang aufgrund einer hohen Nachfrage nach Fachkräften im Bereich Cybersicherheit. Diese gehört aktuell zu den grössten Herausforderungen in Industrie, Wirtschaft und Verwaltung. Bei einer Befragung der Universität Bern im Jahre 2022 gaben rund 70 Unternehmen an, in den letzten beiden Jahren Ziel eines Cyber-Angriffes gewesen zu sein. Kein Tag vergehe, ohne dass ein Unternehmen gehackt, beraubt oder erpresst wird. Dennoch finden sich kaum Fachkräfte für die Cybersicherheit. Laut Schätzungen fehlen über drei Millionen IT-Sicherheitsspezialisten weltweit. Diesem Mangel möchte der neue Bachelorstudiengang entgegenwirken.

Aufgrund der hohen Nachfrage aus der Privatwirtschaft sollen insbesondere der Aktualitäts- und Praxisbezug zentrale Bestandteile des Studiums sein. "Der Praxisbezug ist sehr zentral. So werden die Studierenden die Möglichkeit haben, ihr Können in verschiedenen Hackathons unter Beweis zu stellen", wie Studiengangsleiter Oliver Ittig kommentiert. In den ersten fünf Semestern werden die Grundlagen der Informatik und Cybersicherheit vermittelt. In den folgenden vier Semestern folgt die Profilierung des Studiums: Spezifische Module rund um die Cybersicherheit wie etwas Kryptologie, Internet-, Cloud- und Systemsicherheit, Secure Coding oder Datenschutz gibt es zu belegen.



Studiert wird im Blended-Learning-Modell: 80 Prozent der Ausbildung werden im Onlinestudium absolviert und der Präsenzunterricht findet durchschnittlich zwei Mal im Monat statt. Der Studiengang startet erstmals im August 2023. Anmeldeschluss ist der 31. Mai 2023. (rf)