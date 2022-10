Berner Fachhochschule plant Bachelor in Data Engineering

18. Oktober 2022 - Die rasanten technologischen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt veranlasst die Berner Fachhochschule dazu, Data Engineering als eigenständigen Bachelor-Studiengang zu etablieren. Der Studiengang kann ab dem Herbstsemester 2023 besucht werden.

Ab dem Herbstsemester 2023 bietet die Berner Fachhochschule den Bachelor of Science in Data Engineering an. Diese Vertiefung war bisher nur als Teil des Informatik-Studiengangs verfügbar. Mit der Lancierung als eigenständigen Studiengang reagiert die Berner Fachhochschule auf die rasant wachsenden Berufsbilder im Kontext mit maschineller Intelligenz und Softwareentwicklung sowie auf die grosse Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt.



Der Studiengang vermittelt Software-Engineering-Grundlagen und baut darauf auf, indem Themen wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Data Science einen Schwerpunkt erhalten. Diese Grundausbildung ermöglich den Alumni des Studienganges grosse berufliche Flexibilität: Einerseits besteht die Möglichkeit auf eine Stelle in der Software-Entwicklung, andererseits den Einstieg in die Berufsfelder Data Engineering, Machine Learning Engineering oder Applied Data Analytics. Der Studiengang ist dabei für die gesamte Schweiz ausgelegt. Er kann sowohl in Deutsch/Englisch als auch in Französisch/Englisch absolviert werden. "Mit diesem Sprachkonzept sprechen wir sowohl Interessierte aus der Deutschweiz, der Westschweiz als auch dem Tessin an", so Studiengangsleiter Erik Graf.



Mit dem Studiengang reagiert die Berner Fachhochschule auch auf die Entwicklung in der Arbeitswelt. Mit den Fortschritten im maschinellen Lernen wurden intelligente Anwendungen nicht nur erweitert, sondern auch tiefer in Soft- und Hardware-Applikationen integriert. Dies führt bei den dafür zuständigen Entwicklerteams zu einem erhöhten Bedarf an Data- und Software-Engineers. Dieser Nachfrage soll der Studiengang ebenfalls nachkommen. (rf)