Berner Fachhochschule gründet Forschungszentrum für GenAI

Die Berner Fachhochschule (BFH) gibt die Gründung eines Zentrums für GenAI-Forschung bekannt. Das neu ins Leben gerufene Generative AI Lab der Fachhochschule soll sich der Erforschung und Weiterentwicklung der Fähigkeiten der KI-Technologie bei der Erstellung neuer Inhalte wie Texte, Bilder und Musik widmen, wie die BFH schreibt. Geleitet wird das Generative AI Lab von Mascha Kurpicz-Briki, verantwortlich für Sprachmodelle, und Souhir Ben Souissi, zuständig für Multimedia-Modelle. Hervorgegangen ist das Lab aus der Forschungsgruppe Applied Machine Intelligence AMI der BFH. Das Forschungszentrum will gemeinsam mit Unternehmen und Behörden aller Grössenordnungen die Arbeit der Studierenden unterstützen.Mascha Kurpicz-Briki kommentiert: "In den neuen Technologien steckt ein riesiges Potenzial, und das Wissen muss von der Forschung an die Schweizer Wirtschaft übermittelt werden. Diesen Transfer unterstützen wir mit dem Generative AI Lab." Alle Informationen zum neuen Forschungszentrum stellt die BFH an dieser Stelle zur Verfügung. (win)