Schweiz mit weltweit höchstem Wachstumspotenzial durch GenAI

Die Schweizer Wirtschaft hat das weltweit höchste Wachstumspotenzial durch generative KI, wie die Studie Embracing the GenAI Opportunity von PWC feststellt. Allein durch den Einsatz generativer künstlicher Intelligenz sei hierzulande in den nächsten Jahren jeweils ein Wachstum von 0,5 bis 0,8 Prozent zu erzielen, was bis 2030 einem Anstieg des Bruttoinlandprodukts um 50 Milliarden Franken entspreche. Die Schweiz gehört laut der Studie damit zusammen mit Belgien, Schweden, den USA sowie Grossbritannien zur Gruppe der GenAI-Begünstigten und führt diese als Spitzenreiter an. Länder wie Deutschland, Frankreich und die Niederlande folgen dahinter in der Gruppe der GenAI-Aspiranten. Noch weniger GenAI-Potenzial weisen die GenAI-Nachzügler auf, zu denen etwa Italien, Spanien, Österreich und Norwegen zählen.Damit das postulierte Potenzial auch wirklich ausgeschöpft wird, darf sich die Wirtschaft indes nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Massgeblich ist laut PWC unter anderem der Speed: "Die Schweizer Unternehmen müssen die durch GenAI möglichen Produktivitätssteigerungen vor allem zügig und umfassend implementieren. Zugleich muss die Schweiz die Standortbedingungen für KI-Unternehmen auf dem derzeit hohen Stand halten und weiter optimieren."