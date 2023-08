Schweizer Angestellte nutzen KI und haben Angst vor Jobverlust

(Quelle: Deloitte)

28. August 2023 - Schon 61 Prozent der Schweizer Angestellten, die generative KI grundsätzlich verwenden könnten, nutzen sie bei der täglichen Arbeit. Gleichzeitig fürchten 43 Prozent, sie könnten wegen KI innert fünf Jahren ihren Job verlieren.

Das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen Deloitte Schweiz hat unter dem Motto "Der rasante Einzug der generativen KI in der Schweiz" eine Umfrage bei schweizweit 1002 Personen durchgeführt. Bereits 61 Prozent der Befragten, die mit einem Computer arbeiten, setzten demnach im beruflichen Alltag generative KI-Tools ein, dies teilweise, ohne dass die Vorgesetzten es wissen – ein riskanter Tatbestand. Denn 61 Prozent geben an, in ihrer Firma gebe es keine Richtlinien für die KI-Nutzung, und 24 Prozent halten fest, die Nutzung von KI-Tools sei in ihrem Unternehmen untersagt.Im beruflichen Einsatz spielen KI-Textprogramme die Hauptrolle (47%), gefolgt von Bildgeneratoren (26%) und Coding-Assistenten (24%). Die meisten Befragten sind mit den Ergebnissen der generativen KI-Tools zufrieden und bewerten sie mit 7 von 10 möglichen Punkten. Als Vorteile geben die Umfrageteilnehmenden bessere Effizienz (63%), höhere Kreativität (54%) und gesteigerte Qualität der Arbeit an (45%).