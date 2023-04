ETH-Forscher: KI-Entwicklung nicht stoppen

(Quelle: Pixabay/Geralt)

4. April 2023 - Andreas Krause und Alexander Ilic vom ETH AI Center stellen sich gegen einen Entwicklungsstopp beim Training neuer Sprachmodelle für generative KI-Anwendungen, wie er von bekannten Tech-Grössen gefordert wird.

Kürzlich haben eine ganze Reihe von Tech-Grössen, darunter Elon Musk und Apple-Mitgründer Steve Wozniak, vor einer allzu schnellen Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz gewarnt und nach dem Launch von GPT-4 eine mindestens sechsmonatige Pause gefordert ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Andreas Krause und Alexander Ilic vom AI Center der ETH sehen dies anders, wie sie in einem Interview der "ETH-News" bekräftigen.Erstens sei die Forderung kaum durchsetzbar, da mit der KI-Entwicklung grosse wirtschaftliche und strategische Interessen verbunden seien. Selbst wenn ein solches Moratorium offiziell befolgt würde, werde im Versteckten weiter an fortgeschrittenen Modellen geforscht. Dies berge die Gefahr, dass die Transparenz verloren gehe, die in der KI-Forschung bisher Usus war. Ein Entwicklungsstopp sei keine gute Idee – unter anderem deswegen, weil bei den aktuellen Sprachmodellen Zweifel bezüglich Vertrauenswürdigkeit, Zuverlässigkeit und Nachvollziehbarkeit herrschten, wie Ilic anmerkt.