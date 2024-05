Apple entwickelt eigenen Rechenzentrums-Chip

Apple soll an einem eigenen Chip für Rechenzentren arbeiten, wie "Wall Street Journal" berichtet (Paywall, via "9to5mac"). In Cupertino entwickelt man seit einigen Jahren bekanntlich eigene Chips für Clients – das neue M4-Modell ist in Arbeit, gegen Ende Jahr sollen Geräte mit dem neuen Chipsatz auf den Markt kommen. Sowohl die neuen M4-Generation als auch der Datacenter-Chip werden wenig überraschend mit Fokus auf KI-Workloads konzipiert. So wird auch vermutet, dass der neue RZ-Chip von Apple vor allem für die KI-Services zur Anwendung kommt, die Apple an der kommenden Konferenz WWDC 2024 ankündigen soll. Das Projekt soll laut mit der Sache vertrauten Quellen ACDX – Apple Chips in Data Centers – heissen und Apple im aktuellen KI-Rennen wieder konkurrenzfähig machen. Im Vergleich zu anderen Playern wie Meta und Microsoft liess sich das Unternehmen bisher etwas mehr Zeit bei der Einführung von KI-Features und -Produkten.Nach wie vor unklar ist, ob Apple seine ganzen KI-Services selbst entwickeln will oder ob man auch Leistungen zukaufen wird. Entsprechende Verhandlungen mit OpenAI und Google gab es offenbar bereits. (win)