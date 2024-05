Google zahlte Apple 20 Milliarden für Positionierung als Standard-Suchmaschine

Google hat Apple 20 Milliarden Dollar in nur einem Jahr bezahlt, um im gesamten Apple-Ökosystem – also iOS, iPadOS sowie MacOS – die Standard-Suchmaschine zu sein. Damit nicht genug: 36 Prozent der durch Google auf Apple-Geräten generierten Werbeeinnahmen sind gemäss einer Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen darüber hinaus an Apple geflossen. Ans Licht gekommen sind diese Zahlen anlässlich einer laufenden Kartellklage des US-Justizministeriums gegen Google im Bereich der Online-Werbung. Über den Milliarden-Betrag wurde bereits länger spekuliert, doch Google wollte die exakten Konditionen des Deals geheim halten – nun sind sie aber öffentlich, wie "Bloomberg" schreibt (Paywall, via "Heise").Wie es weiter heisst, besteht die tief verflochtene Partnerschaft zwischen Google und Apple bereits seit dem Jahr 2002, damals kostete die Voreinstellung der Suchmaschine Google aber noch nichts. Im Laufe der Zeit wurde der Deal aber immer teurer. Im Jahr 2020 etwa sollen die Google-Zahlungen gemäss Bloomberg rund 17,5 Prozent von Apples Einkommen ausgemacht haben. (dok)